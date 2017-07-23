В морской порт Украины прибыло судно с углем из ЮАР

К причалу торгового порта Южный в Одесской области сегодня пришвартовалось судно с углем из ЮАР. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу порта, далее уголь поступит на Криворожскую и Приднепровскую ТЭС.
75 тысяч тонн антрацита, принадлежащего энергетической компании ДТЭК, планируют разгрузить на склад предприятия за два-три дня и оперативно отгрузить в вагоны для отправки энергетикам на две украинские теплоэлектростанции. За последние недели из ЮАР прибыло уже второе судно с углем – первый груз был доставлен в мае этого года. До конца 2017 года в морские порты Украины зайдет еще не меньше шести южноафриканских судов. Напомним, что решением Кабинета министров в конце июня были продлены чрезвычайные меры в украинской энергетике.
Такое решение было вызвано дефицитом антрацита из-за блокады Донбасса, начатой этой зимой. Напомним, что ранее Дональд Трамп, президент США, заявил о том, что Штаты готовы продать Украине миллионы тонн угля.