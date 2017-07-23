Ігор Кононенко: радив би Вілкулу сплатити податки і спати спокійно

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Співголова фракції «Опозиційного блоку» в парламенті Олександр Вілкул переконаний, що початок розслідування Генпрокуратурою матеріалів про несплату ним податків до Дніпропетровської обласної податкової – це «фальсифікація» та політичний тиск. Зазначимо, пана Вілкула звинувачують у несплаті ним 19,6 млн грн податків.В той же час колега Олександра Вілкула по парламенту перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко наголосив в ефірі телеканалу «112-Україна», що пану Вілкулу можна дати лише одну пораду не намагатися придумати в цій справі якусь політичну складову, бо її тут немає. «Насправді ж у пана Вілкула є два шляхи. Перший шлях, по якому він пішов, це доводити свою невинуватість в суді. Другий шлях набагато швидший і розумніший, проте Вілкулу вирішувати, скористатися ним чині, мова йде про те, щоб визнати свою вину і сплатити нараховані податки», – зазначив Ігор Кононенко.Він додав, що схожий прецедент серед депутатів вже був, депутат Бобов, який визнав свою вину, уплатив необхідну суму податків і спить спокійно. Щодо заяв Вілкула про політичний тиск Кононенко зазначив, що він би не змішував податки і цифри, які є суто математикою, з політикою.