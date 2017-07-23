Украинцев предупреждают о мошенниках, предлагающих оформить биометрические паспорта

После вступления в силу безвиза в Украине стали активно действовать мошенники, которые предлагают гражданам помощь в оформлении биометрического паспорта всего за несколько дней. Как информирует replyua.net со ссылкой на ЛИГА, об этом рассказали в пресс-службе Государственной миграционной службы.
«Большое число желающих оформить загранпаспорт и очереди в подразделениях создали условия для посредников-мошенников, которые предлагают помощь в оформлении биометрического паспорта без очереди за 1, 3 или 5 дней», говорится в заявлении пресс-службе. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти мошенники не смогут сделать паспорт за три дня, и единственное, в чем они реально помогут тем, кому нужно быстро оформить паспорт, - сдать документы на оформление без очереди, но никак не ускорить сроки оформления.
В сообщении также отметили, что никто и никогда не сможет посодействовать в том, чтобы процесс изготовления паспорта сократился на несколько дней. Напомним, что биометрический паспорт изготавливается в течение 21 дня (с момента подачи документов). Этот срок можно сократить в три раза, если заплатить дополнительную сумму, то есть госпошлину.