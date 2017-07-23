У СБУ розповіли про російських найманців, які після Донбасу поїхали в Сирію

На території Сирії воює понад 500 громадян Російської Федерації, які перед тим, як відбути на сирійську територію, брали участь у бойових діях на території українського Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформацію озвучив керівник Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу в суботу, 22 липня. За даними української спецслужби, більшість з зазначених осіб , які нині задіяні в військових діях на території Сирії, є професійними військовими з числа російських підрозділів військ спеціального призначення, повітрянодесантних військ, морської піхоти та сил спеціальних операцій РФ. За попередньою інформацією, щонайменше 124 особи з числа цих найманців вже загинули. При цьому, Грицак наголосив, що мова йде саме про найманців, а не про офіційній війська Російської Федерації.
Крім того, голова СБУ додав, що значних втрат Росія зазнала і на українських територіях. На даний момент відомо про декілька тисяч росіян з числа регулярних Збройних Сил Російської Федерації та найманців, які брали участь у військових діях на Донбасі.