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Російська армія на Донбасі захищає місцевих від ЗСУ – полонений військовий Агєєв

Російська армія на Донбасі захищає місцевих від ЗСУ – полонений військовий Агєєв
Сьогодні, 22 липня, мати російського полоненого військового Віктора Агєєва мала змогу побачитися з сином, який нині перебуває в СІЗО в Старобільську, що на Луганщині. Що думають мати та син про ситуацію на Донбасі та роль армії РФ в ній розповість replyua.net з посиланням на Уніан.

Агєєв підтвердив, що він причетний до армії Росії, однак водночас росіянин заявив, що військові сили Російської Федерації ледь не здійснюють миротворчу місію на українських територіях. Зокрема, Віктор Агєєв заявив, що «російські солдати захищають місцевих жителів на території «ЛНР» від Збройних Сил України». Він також переконаний, що Росія не веде війну з Україною, а лише надає допомогу Донецьк та Луганську. При цьому самого Агєєва затримали на окупованих українських територіях зі зброєю в руках. Напередодні російський контрактник заявляв, що він та інші затримані бойовики «стояли та охороняли себе на території Луганщині». Нині ж росіянин має нову версію і розповідає, що він за власної ініціативи прибув на Донбас та підписав контракт з бойовиками.

Що ж стосується реакції матері Агєєва Світлани, то вона також не наважалися у відкриту критикувати Москву. На її думку, влада «не все договорює». Що стосується того, чи присутні російські військові в Україні, то на це Агєєва заявила, що вона не відкидає таку можливість, але вона «не є військовим політиком, щоб щось говорити і нині політики та президенти мають знайти вихід». Натомість сам Віктор Агєєв зазначив, що донині він не знав, що Збройні сили РФ відмовилися від нього і ніхто з російського консульства не цікавився його положенням в Україні.
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