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Пенсионная реформа откроет путь к получению очередного транша МВФ

Пенсионная реформа откроет путь к получению очередного транша МВФ
Официальный представитель МВФ Уильям Мюррей сделал заявление по поводу условий получения Украиной очередного транша МВФ. По его словам, четвертый пересмотр программы сотрудничества Советом директоров МВФ будет завершен после реализации пенсионной реформы, приватизации, эффективных результатов в борьбе с коррупцией. Земельная реформа признана важной, но требующей более длительного времени.

Как отметила в эфире одного из телеканалов украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, уже понятно, что осень будет политически очень насыщенной, и одним из первоочередных вопросов после выхода депутатов на работу после каникул станет пенсионная реформа. Как и можно прогнозировать, что значительная часть политиков будут говорить на эту тему или «как все плохо», или в контексте требований МВФ. Хотя реформа важна не столько для продолжения сотрудничества с МВФ, сколько для повышения жизненного уровня пенсионеров, а также для того, чтобы накнец-то убрать дыру в Пенсионном фонде.

«Если из трех наиболее социально значимых реформ, земельной, медицинской, пенсионной, земельная – наверное, наиболее дискутивная и требующая национального компромисса относительно рынка земли, то медицинская и пенсионная зависят, прежде всего, от мотивации депутатов и сотрудничества правительства и парламента», – отметила политолог.
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