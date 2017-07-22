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Середня зарплата 11 тис. грн. буде, але не скоро – Кабмін

Середня зарплата 11 тис. грн. буде, але не скоро – Кабмін
Андрій Рева, який очолює Міністерство соціальної політики України, заявив, що українці можуть очікувати, що розмір середньої заробітної плати зросте до 11 тисяч гривень, але це буде не раніше 2021 року, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Рева повідомив, що після того, як буде остаточно запроваджено реформу в пенсійні системі, має розпочатися дискусія з приводу введення другого – накопичувального – рівня пенсійної системи. Міністр зауважив, що в Кабміні об’єктивно оцінюють економічну ситуацію, яка склалася в Україні, тому у Мінсоцполітики мають сподівання, що реалізовувати другий рівень пенсійної системи буде можливо вже з 2021 року. Саме тоді, згідно з прогнозами, зрівняється пенсійний вік для жінок та чоловіків. Попередні прогнози також передбачають, що саме через 4 роки середня зарплата почне сягати 11 тисяч гривень, а в разі, якщо будуть сприятливі економічні умови, то вона може бути ще вищою. Наразі, за словами Реви, все залежить від того, наскільки успішно в державі вдасться вирішити найбільш ключові проблеми, зокрема, мова йде про темпи детінізації української економіки.

Зауважимо, що сьогодні, згідно з даними уряду, рівень середньої заробітної плати перевищує 7 тисяч гривень.
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