валюта
Спецтема«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Агєєва їхала в Україну, очікуючи на шквал агресії, але тут її зустріли спокійно попри злочини сина – журналіст

Агєєва їхала в Україну, очікуючи на шквал агресії, але тут її зустріли спокійно попри злочини сина – журналіст
Російський журналіст Павло Канигін, який приїхав до України, супроводжуючи маму полоненого російського військовослужбовця Світланою Агєєвою, розповів подробиці зустрічі матері з сином в ефірі каналу «112 Україна», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Канигін повідомив, що зустріч, яка відбулася в Старобільську, на Луганщині, в місцевому СІЗО і тривала близько години. Агєєва передала синові речі та цукерки. Журналіст розповів, що Віктор Агєєв має великі сподівання на те, що російська влада почне працювати над його справою та «витягне» його, запустивши процес обміну полоненими. Військовий підтвердив дані, що він служить в російській армії за контрактом і перетнув кордон між Україною та РФ, потрапивши на Луганщину.

Канигін заявив, що тепер він може розповісти, хто допомагав в організації зустрічі матері з сином. За його словами, до цього були залучені співробітники Адміністрації президента Петра Порошенка та Служба безпеки України. Світлана Агєєва подякувала їм за надану можливість побачитись з сином. Журналіст також повідомив, що жінка, читаючи коментарі в соціальних мережах, спочатку хвилювалася за те, що на території України її зустрінуть з агресією. Однак попри те, що її сина звинувачують у тяжких злочинах, до жінки спокійно поставилися та навіть пішли назустріч.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
22 июл 2017
18218

«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

В Украине нет никаких утеснений деятелей культуры, родным языком которых является русский. Как информирует replyua.net, на Facebook-странице «Громадського» опубликовано видео, на котором Народный

Последние новости

Конгресс США достиг договоренности по закону о новых санкциях против России

Американські конгресмени узгодили проект закону про посилення санкцій проти РФ

Середня зарплата 11 тис. грн. буде, але не скоро – Кабмін

Блогер рассказал, когда лучше всего планировать отпуск, чтобы быть самым счастливым

Агєєва їхала в Україну, очікуючи на шквал агресії, але тут її зустріли спокійно попри злочини сина – журналіст

В Одесі завершились масштабні морські навчання Sea Breeze 2017

СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з терористами

Знову скандал: Трамп розкритикував журналістів через витік інформації про Кисляка

Гидрометцентр предупредил о непростой ситуации в ближайшие дни

Кириленко: зря вы все отнеслись с иронией к созданию «Малороссии»

Лозовий звернувся до АП з проханням нагородити українську співачку-патріотку званням «Заслуженої»

СБУ: «ЛДНР» финансируются Россией на 75 процентов

Грицак: Путин устроил взбучку Суркову, - оперативная информация

У СБУ звернулися до матерів російських зниклих військових з пропозицією

Радник Трампа обговорював з російським послом передвиборчу кампанію – ЗМІ

Російський консул досі не навідався до полоненого контрактника Агєєва – журналіст

У ОБСЄ зафіксували збільшення військової техніки біля українсько-російського кордону

Путін дав вказівку спецслужбам Росії, щоб ті домоглися «перезавантаження влади в Україні»

В Угорщині поліція «зняла» з росіян футболки з надписом СРСР

Росія готувала провокації в ГПУ та в Адміністрації президента України

 Новости за день