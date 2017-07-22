Агєєва їхала в Україну, очікуючи на шквал агресії, але тут її зустріли спокійно попри злочини сина – журналіст

Російський журналіст Павло Канигін, який приїхав до України, супроводжуючи маму полоненого російського військовослужбовця Світланою Агєєвою, розповів подробиці зустрічі матері з сином в ефірі каналу «112 Україна», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Канигін повідомив, що зустріч, яка відбулася в Старобільську, на Луганщині, в місцевому СІЗО і тривала близько години. Агєєва передала синові речі та цукерки. Журналіст розповів, що Віктор Агєєв має великі сподівання на те, що російська влада почне працювати над його справою та «витягне» його, запустивши процес обміну полоненими. Військовий підтвердив дані, що він служить в російській армії за контрактом і перетнув кордон між Україною та РФ, потрапивши на Луганщину.
Канигін заявив, що тепер він може розповісти, хто допомагав в організації зустрічі матері з сином. За його словами, до цього були залучені співробітники Адміністрації президента Петра Порошенка та Служба безпеки України. Світлана Агєєва подякувала їм за надану можливість побачитись з сином. Журналіст також повідомив, що жінка, читаючи коментарі в соціальних мережах, спочатку хвилювалася за те, що на території України її зустрінуть з агресією. Однак попри те, що її сина звинувачують у тяжких злочинах, до жінки спокійно поставилися та навіть пішли назустріч.