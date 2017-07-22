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В Одесі завершились масштабні морські навчання Sea Breeze 2017

В Одесі завершились масштабні морські навчання Sea Breeze 2017
На півдні України завершились міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2017, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Сьогодні, 22 липня, в Одесі відбулася церемонія завершення тренувань у Будинку офіцерів. Ігор Воронченко, який є командувачем військово-морськими силами України, заявив, що учасниками навчань були 3 тисячі військовослужбовців з 16 держав. Під час тренувань багатонаціональні кораблі пройшли понад 5 тисяч миль, а військовими виконали понад 800 стрибків з парашутами. Крім того, було проведено 60 групових навчань берегової фази, 6 висадок морського десанту, а також сили авіації здійснили 310 вильотів ( загалом - 241 годин перебування в повітрі), а також відбулося 280 підводних занурень ( 80 годин). Воронченко зауважив, що проведені тренування показали, що в єдності сила і подібні заходи є важливими для того, щоб підтримувати мир та стабільність в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, навчання Sea Breeze 2017 розпочалися 10 липня і до них було залучено майже 30 одиниць авіаційної техніки, стільки ж бойових кораблів, суден забезпечення та катерів.
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