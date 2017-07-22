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СпецтемаНеожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Кириленко: зря вы все отнеслись с иронией к созданию «Малороссии»

Кириленко: зря вы все отнеслись с иронией к созданию «Малороссии»
Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины, сделал заявление о том, что многие эксперты легкомысленно отнеслись к заявлению Захарченко о создании «Малороссии», однако такие решения главы «ДНР» нужно воспринимать серьезно.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинское радио, Кириленко подчеркнул, что Россия использует своих наемников, чтобы подать сигнал о том, что она не признает Минские соглашения, и не собирается выводить войска с Донбасса, которые продолжат усиливать напряжение у южных и восточных границ. Более того, как считает Кириленко, таким заявлением РФ еще раз дала понять, что для нее существует государство «Малороссия», а не Украина.

«Западный мир, прежде всего, США должны со всей серьезностью отнестись к этой проблеме, поскольку такие агрессивные действия Кремля угрожают безопасности всей Европы и Западной цивилизации, рассмотреть вопрос предоставления Украине летального оружия, которое имеет современные параметры и может применяться в случае агрессивных действий России», подчеркнул вице-премьер. По его словам, единственный человек, который правильно отреагировал на заявление боевиков, - это Джон Маккейн, заявивший, что планы Путина перешли в новую стадию.
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