Кириленко: зря вы все отнеслись с иронией к созданию «Малороссии»

Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины, сделал заявление о том, что многие эксперты легкомысленно отнеслись к заявлению Захарченко о создании «Малороссии», однако такие решения главы «ДНР» нужно воспринимать серьезно.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинское радио, Кириленко подчеркнул, что Россия использует своих наемников, чтобы подать сигнал о том, что она не признает Минские соглашения, и не собирается выводить войска с Донбасса, которые продолжат усиливать напряжение у южных и восточных границ. Более того, как считает Кириленко, таким заявлением РФ еще раз дала понять, что для нее существует государство «Малороссия», а не Украина.
«Западный мир, прежде всего, США должны со всей серьезностью отнестись к этой проблеме, поскольку такие агрессивные действия Кремля угрожают безопасности всей Европы и Западной цивилизации, рассмотреть вопрос предоставления Украине летального оружия, которое имеет современные параметры и может применяться в случае агрессивных действий России», подчеркнул вице-премьер. По его словам, единственный человек, который правильно отреагировал на заявление боевиков, - это Джон Маккейн, заявивший, что планы Путина перешли в новую стадию.