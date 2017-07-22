СБУ: «ЛДНР» финансируются Россией на 75 процентов

Василий Грицак, глава Службы безопасности Украины, во время брифинга сделал заявление о том, что «Луганская и Донецкая республики» на 75 процентов финансируются Кремлем.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эспрессо, Грицак подчеркнул, что спецслужбам Украины удалось собрать документы, согласно которым подтверждается факт того, что российские власти ведут против Украины целенаправленную и широкомасштабную работу. «Действия Кремля направлены на уничтожение Украины путем непосредственного участия Вооруженных сил России в боевых действиях на Донбассе и оккупации Крыма», отметил Грицак. По его словам, Россия поставляет на территории «ЛДНР» военную технику, вооружение и деньги, и на 75 процентов бюджет этих «республик» является дотационным.
Глава СБУ подчеркнул, что такие выводы были сделаны после специальных подсчетов. Напомним, что ранее Александр Захарченко, глава «ДНР», заявил о создании в Украине «Малороссии», столицей которой станет Донецк.