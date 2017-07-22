Путін дав вказівку спецслужбам Росії, щоб ті домоглися «перезавантаження влади в Україні»

Російський президент Володимир Путін дав вказівку своїм помічникам та спецслужбам Російської Федерації, аби ті почали працювати над «перезавантаженням правлячого режиму в Україні», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднив керівник Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу в суботу, 22 липня. За його даними, фахівці російських спецслужб зараз користуються можливостями дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, для цього Москва не гребує використовувати штучні провокаційні акції протесту. СБУ відомо, що з січня поточного року на заході та півночі України було організовано низку псевдопротестів за однаковим сценарієм. Загалом співробітники СБУ задокументували 15 подібних акцій, учасниками яких виступали нібито польські угорські та болгарські етнічні громади. Грицак відмітив, що головною метою подібних провокаційних заходів, було розгортання міжнародних конфліктів на національному підґрунті.
Крім того, як додав голова СБУ, нині спецслужби РФ націлені на те, щоб домогтися «перезавантаження правлячого режиму в Україні» і всі подібні псевдоакції Росія організовує вже в Києві. Зокрема, біля дипломатичного посольства Польщі лише з 28 червня по 4 липня поточного року СБУ викрила 6 спроб Москви організувати подібні заходи.