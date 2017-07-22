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Росія готувала провокації в ГПУ та в Адміністрації президента України

Росія готувала провокації в ГПУ та в Адміністрації президента України
Василь Грицак, який очолює Службу безпеки України, заявив, що фахівці української спецслужби встановили спробу захоплення невідомими громадської приймальної Генпрокуратури України та заплановану провокацію Адміністрації президента України на Банковій, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Як зазначив Грицак, інцидент з захопленням відбувся 12 липня і його було організовано Російською Федерацією. У СБУ встановили, що організатори та куратори акції біля АП та в Генпрокуратурі, перебувають нині на російській території. Крім того, у Службі безпеки України володіють інформацією про 7 спроб Росії вчинити провокації біля дипломатичного представництва Польщі в Києві. Однак Грицак наголосив, що попри всі спроби, російським спецслужбам не вдасться розхитати ситуацію в Україні.

Варто нагадати, на початку липня співробітники СБУ затримали в центрі української столиці групу молодиків спортивної зовнішності, які за даними української спецслужби, готували провокації біля посольства Польщі в Києві. Всі затримані, а саме майже 30 чоловіків, є представниками київських спортивних клубів.
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