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Російський військовий Агєєв зустрічається з матір’ю – СБУ

Російський військовий Агєєв зустрічається з матір’ю – СБУ
Очільник Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що затриманий українськими військовими в Луганській області російський контрактник Віктор Агєєв наразі зустрічається з матір’ю на території України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Керівник української спецслужби зазначив, що за дорученням президента Петра Порошенка, українські слідчі пішли на зустріч і дозволили зустріч росіянина з матір’ю. Вона відбувається в Старобільську. Грицак наголосив, що такі дії з української сторони є спробою офіційного Києва перейти до відновлення процесу звільнення заручників, який нині блокується Москвою з метою посилення політичного тиску на Україну. За даними СБУ, на підконтрольних бойовикам територіях Донбасу продовжують утримувати 134 особи, а на анексованому Кримському півострові – десятки кримських татар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мати російського полоненого військового Світлана Агєєва перетнула український кордон ввечері 21 липня. Українські прикордонники пішли на поступки і пропустили росіянку, у якої немає закордонного паспорта, по внутрішньому паспорту РФ.
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