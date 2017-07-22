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Експерт запропонував новий спосіб покарання депутатів-злочинців

Експерт запропонував новий спосіб покарання депутатів-злочинців
У власній статті для видання «Апостроф» Павло Бульдович, який є експертом Міжнародного центру перспективних досліджень, зазначає, що в Україні з'явиться можливість притягнення до відповідальності народних депутатів, котрі причетні до скоєння злочинів, якщо прийняти зміни до законодавства щодо обмеження недоторканості народних обранців. Про це інформує replyua.net.

За словами Бульдовича, сам факт існування імунітету народних депутатів – це значною мірою розповсюджена гарантія виконання всіх обов’язків парламентаря. У той же час, зазначається у статті, жодна розвинута країна не пропонує своїм депутатам такої широкої недоторканості, як це в Україні.

«Так, можна з впевненістю прогнозувати, що депутата, який скоїв злочин, затримають безпосередньо на місці. На адресу голови парламенту можна надіслати інформацію, і така практика, зокрема, давно є звичною у Фінляндії. Ще існує можливість закріплення індемнітету – на депутата не покладається відповідальність за прийняті ним рішення та за заяви у парламенті, коли той виконує обов’язки відповідно до служби», - підкреслив Бульдович.
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