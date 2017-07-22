Грицак розповів про нове завдання, яку Путін дав Суркову

Керівник Служби безпеки України Василь Грицак в інтерв'ю журналістам заявив, що під час проведення закритої наради високопоставлених російських чиновників, яке відбулося цього року у травні, глава Кремля Володимир Путін піддав критиці діяльність Владислава Суркова, який є його радником, передає replyua.net. Підставою для таких критичних зауважень стало те, що плани дестабілізувати ситуацію в Україні завершилися провалом. Грицак зазначив, що суть завдання, яке Сурков отримав від Путіна, полягала у перезавантаженні нинішньої української влади, а всі основні провокації повинні були здійснитися у Києві.
«Лише протягом одного тижня, у період з 28 червня по 4 липня, працівники Служби безпеки розкрили 6 спроб з російської сторони провести мітинги протесту поруч з будівлею польського посольства. Суть російських кураторів полягала у проведенні в Києві акцій протесту проти річниці трагедії на Волині», - розповів Грицак.
Високопосадовець додав, що 5 липня СБУ попередила 7 спробу провокацій також поруч з посольством Польщі. Для цієї акції Москва виділила три тисячі американських доларів. Найнятим псевдоактивістам наказали з собою взяти шибеницю і навколо розлити фарбу червоного кольору та здійснити підпал фото відомих діячів Польщі.