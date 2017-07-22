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«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
В Украине нет никаких утеснений деятелей культуры, родным языком которых является русский. Как информирует replyua.net, на Facebook-странице «Громадського» опубликовано видео, на котором Народный артист Украины, поэт и актер Борис Барский рассказал об одном случае, произошедшем с ним в российском Сочи. «Мне прямо сказали: не волнуйтесь, мы вас будем защищать. Мы будем отстаивать ваши права, так как вы – русскоязычные», - вспомнил Барский. Он подчеркнул, что, отвечая на такие заявления, задал вопрос, а от кого же его нужно защитить?

«Я им сказал: поясните мне, от кого вы меня так хотите защитить? Я выдал в Украине семь книг на русском языке. В театре, в котором я играю, ставят пять моих пьес, тоже русскоязычных. Украинское государство наградило меня высоким званием Народный артист Украины, хотя я играю на русском языке. Есть ли еще какая-то возможность, чтобы сильнее утеснить меня?», - сказал артист. По его словам, россиян шокировал такой ответ.

«Я сказал: смотрите и далее телевизор. А можете послушать меня, человека, проживающего в Украине. Вы же видели, какой на спектакле был аншлаг, реакция людей была нормальной. Есть у нас анкеты, заполняемые людьми по окончанию спектакля. Одни пишут на русском, другие на украинском. Но все мы отлично понимаем друг друга», - добавил Барский.
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«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

В Украине нет никаких утеснений деятелей культуры, родным языком которых является русский. Как информирует replyua.net, на Facebook-странице «Громадського» опубликовано видео, на котором Народный

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