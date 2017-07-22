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Украинская авиация продолжает тушить пожары в Черногории

Украинская авиация продолжает тушить пожары в Черногории
Черногория продолжает получать помощь от украинской авиации, которая принимает участие в тушении масштабных пожаров в стране. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, отечественная авиация за последние дни сбросила порядка 240 тонн воды над очагами в Черногории.

Сообщается, что только накануне, 21 июля, авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушила сильный пожар недалеко от Херцег-Нови, черногорского города, расположенного на северо-западе страны. Также украинская авиация принимала участие в тушении пожара недалеко от Тивата, города, расположенного в горном районе Черногории.

«По состоянию на 7 часов 22 июля самолетом ГСЧС Ан-32П сброшено на очаги лесного пожара 72 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 240 тонн воды», заявили в пресс-службе ГСЧС. Украинская авиация присоединилась к тушению пожаров на территории Черногории 20 июля.
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