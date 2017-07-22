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Нардеп озвучил провокационное заявление о стене на российской границе

Нардеп озвучил провокационное заявление о стене на российской границе
По мнению Юрия Березы, депутата Верховной Рады, являющегося заместителем руководителя фракции «Народный фронт», Украине необходимо построить стену на российской границе, но пока этого не стоит делать в приграничных районах с Ростовской и Белгородской областями. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», таким образом политик прокомментировал перспективу нового подхода контроля на границе для российских граждан.

«Ситуация, в которой сейчас оказалась Украина, напоминает положение дел, которое сейчас наблюдается в Израиле. Власти этой страны предпринимают серьезные шаги для спасения своих граждан, и Украина должна подобным образом поступать, чтобы жизнь ее граждан была в безопасности», - заявил Береза. По его словам, он согласен на то, чтобы от агрессивной страны отделиться большой китайской стеной, благодаря которой страны были бы разделены с идеологической точки зрения.

«Суть вопроса в то, что, наверное, на территории Белгородской и Ростовской областей начало строительства стены очень преждевременно. А вот после того, как мы их заберем, сможем выйти на чеченскую и грузинскую границу, вот там и начнем строить», - также отметил депутат.
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