Нардеп озвучил провокационное заявление о стене на российской границе

По мнению Юрия Березы, депутата Верховной Рады, являющегося заместителем руководителя фракции «Народный фронт», Украине необходимо построить стену на российской границе, но пока этого не стоит делать в приграничных районах с Ростовской и Белгородской областями. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», таким образом политик прокомментировал перспективу нового подхода контроля на границе для российских граждан.
«Ситуация, в которой сейчас оказалась Украина, напоминает положение дел, которое сейчас наблюдается в Израиле. Власти этой страны предпринимают серьезные шаги для спасения своих граждан, и Украина должна подобным образом поступать, чтобы жизнь ее граждан была в безопасности», - заявил Береза. По его словам, он согласен на то, чтобы от агрессивной страны отделиться большой китайской стеной, благодаря которой страны были бы разделены с идеологической точки зрения.
«Суть вопроса в то, что, наверное, на территории Белгородской и Ростовской областей начало строительства стены очень преждевременно. А вот после того, как мы их заберем, сможем выйти на чеченскую и грузинскую границу, вот там и начнем строить», - также отметил депутат.