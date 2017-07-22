Молчите, если не можете говорить правду!: Филарет выступил с резким обращением к УПЦ МП в связи с войной на Донбассе

В украинской столице состоялась пресс-конференция главы УПЦ КП патриарха Филарета, в ходе которой он обвинил во лжи представителей УПЦ МП, так как, согласно их утверждению, на Донбассе идет «гражданская война», сообщает replyua.net. «Мы призываем их не распространять неправдивую информацию», - сказал священнослужитель.
«Все это, безусловно, не является правдой. Церковь не должна распространять ложь. В Донецкой и Луганской областях никакая не гражданская война, на востоке Украины – война, развязанная Россией, агрессивным государством. Они решили вмешаться в наши внутренние дела, временно оккупировали Крым, и это при том, что российская сторона – гарант того, что украинская территория будет неприкосновенной», - подчеркнул Филарет. При этом он призвал священнослужителей УПЦ МП молчать, если они не могут рассказать правду.
«Мы все время говорим руководителям Московского патриархата, чтобы они не распространяли ложь. Для церквей говорить то, что не является правдой, неприлично. Лучше уже молчать, если нет возможности говорить неправду, и тем более не рассказывать, что на Донбассе гражданская война», - добавил глава УПЦ КП.