В ОБСЕ обнародовали новые данные о числе жертв на Донбассе

Александр Хуг, заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине, сообщил о том, что число жертв среди мирного населения Донбасса с начала этого года увеличилось на 50 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года, достигнув 320 человек.
Как передает replyua.net, такая информация сегодня появилась на странице пресс-службы ОБСЕ в Фейсбуке. «За период с начала 2017 года и по сегодняшний день мы зафиксировали и подтвердили более 320 жертв среди мирного населения. 59 человек были убиты и более 260 – ранены», отметил Александр Хуг.
По его словам, десять человек погибли за последние несколько недель в Донецке и пригороде, и наблюдатели ОБСЕ продолжают получать страшные цифры о жертвах. Хуг отметил, что только сегодня пришла информация об одном погибшем в Ясиноватой. Напомним, что 19 июля в ходе боевых действий погибли девять украинских бойцов, еще один украинский военный попал к боевикам в плен.