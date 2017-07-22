Порошенко поздравил жителей Донбасса с годовщиной освобождения

Петр Порошенко, президент Украины, обратился к жителям нескольких городов Донбасса, поздравив их с годовщиной освобождения от оккупации. Как информирует replyua.net, глава государства обратился с речью к жителям Рубежного, Лисичанска и Северодонецка. На своей странице в Фейсбуке глава государства подчеркнул, что Донбасса останется украинским.
«Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса», подчеркнул президент Украины и выразил благодарность украинским военным, которые стоят на защите родины. Напомним, что военные действия на востоке Украины продолжаются уже четвертый год, в оккупации находятся десятки населенных пунктов Донбасса.
За три года войны на Донбассе погибло около десяти тысяч человек, и только с начала текущего года ранения получили десятки людей, более 50 человек погибли, - такие данные накануне обнародовали в ОБСЕ.