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Среди стран бывшего СССР Украина занимает одно из последних мест по уровню зарплат

Среди стран бывшего СССР Украина занимает одно из последних мест по уровню зарплат
Среди 15 стран, ранее входивших в состав Советского Союза, Украина занимает одно из последних мест по уровню заработной платы. Как передает replyua.net, такие данные приводит «Наше время», которое подсчитало размеры зарплат во всех постсоветских республиках.

Оказалось, что самую высокую заработную плату сейчас получают жители Эстонии – чуть больше 1300 долларов. Прибалтийские государства лидируют в этом рейтинге – Латвия находится на втором месте с зарплатой чуть больше тысячи долларов, а Литва замыкает тройку лидеров с зарплатой чуть больше 900 долларов. У Украины дела обстоят намного печальнее, и сейчас она находится на далеком 11-ом месте из 15-ти возможных.

По подсчетам экспертов, средняя зарплата в Украине сейчас немногим превышает 260 долларов. По данным Нацбанка, в среднем украинцы зарабатывают около 6 800 гривен. Нужно отметить, что ниже Украины в рейтинге расположились только республики Средней Азии, жители которых никогда много не зарабатывали. Это Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан.
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