Историк рассказал о самом главном проколе Захарченко

Украинский блогер и историк Юрий Гудименко в прямом эфире «Обозревателя» выразил мнение, что главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко, анонсировав создание так званой «Малороссии», способствовал тому, что украинцы в еще большей степени стали негативно воспринимать идею «русского мира», о чем сообщает replyua.net. По его словам, даже власти гитлеровской Германии в 1941 году делали все, чтобы жители совет советской Украины лояльно к ним относились. Для этого они старались себя противопоставить режиму коммунистов.
Гудименко также уверен, что в истории мира крайне мало случаев, когда страна-агрессор, в процессе подготовки нападения на страну, на совершенно сознательном уровне так резко отталкивала от себя ее население. При этом блогер заявил, что Захарченко – это кремлевская марионетка, но никак не самостоятельный политический деятель.
«Мы являемся свидетелями фарса. Вспомните, как все было: нужно заниматься пропагандой в процессе подготовки будущих коллаборантов, так как это поможет увеличить количество лояльных людей на территории, которые планируется завоевать», - сказал историк.