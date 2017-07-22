МИД Украины: Москва не намерена прекращать поставки оружия на Донбасс

В украинском МИДе утверждают, что российская сторона отказывается от размещения в районе границы двух стран наблюдателей миссии ОБСЕ, так как и далее намерена осуществлять поставки на находящиеся под оккупацией территории Донецкой и Луганской областей вооружение для подконтрольных ей террористов. Об этом сообщает replyua.net.
В тексте сообщения украинского внешнеполитического ведомства отмечается, что в Киеве было учтено решение, принятое Постоянным Советом ОБСЕ, предполагающее продление до конца октября текущего года действие Миссии наблюдателей ОБСЕ в районе двух российских пропускных пунктов «Гуково» и «Донецк». Этот документ был принят 20 июля.
«Точка зрения Российской Федерации нас разочаровала, так как эта страна – единственное государство ОБСЕ, которое всячески препятствует расширению полномочий Миссии на всем приграничном участке, непосредственно прилегающим к временно неподконтрольной Киеву территории части районов Донецкой и Луганской областей. В связи с такими действиями России мы вынуждены заявлять, что эта страна не содействует деэскалации войны на Донбассе», - подчеркивается в сообщении МИД Украины.