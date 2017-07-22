Украинские радиостанции оштрафованы из-за языковых квот

На «Буковинську хвилю» и «Громадьске радио» наложены штрафные санкции Национальный советом Украины по вопросам радиовещания и телевидения. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, в эфире этих украинских радиостанций были зафиксированы нарушения требований нового закона о доле песен на украинском языке.
Как отметили в Нацсовете, на двух радиостанциях была проведена проверка и выяснилось, то «Громадьске радио» вообще не «крутит» песни на украинском языке в период с 15 до 22 часов, а на радиостанции «Буковинська хвиля» доля песен на украинском языке в период с 15 до 22 часов составила всего лишь 24 процента. Обе радиостанции заплатят штраф.
Нормы законодательства предусматривают, что радиостанции в первый год вступления в силу закона должны обеспечивать долю песен на украинском языке в объеме не менее 25 процентов общего объема композиций, распространенных в течение суток, а также не менее 25 процентов общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 7 и 14 часами и между 15 и 22 часами.