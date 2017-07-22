Муждабаев: Петр Алексеевич, а что конкретно свидетельствует о том, что Лукашенко – друг Украины?

Айдер Муждабаев, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал заявление президента Украины о том, что Александр Лукашенко является надежным другом и партнером Украины, передает replyua.net.
«Уважаемый Петр Алексеевич, а можно вопрос: из чего следует, что Лукашенко вам лично и Украине хороший друг? Точнее, какие факты свидетельствуют об этом? Беларусь не признает территориальную целостность Украины – последовательно голосует против всех резолюций. Беларусь, имея общее пограничное пространство с Россией, постоянно дискриминирует украинских граждан», пишет Муждабаев.
Также, по его словам, Лукашенко держит на своей территории российские войска, проводит у украинских границ опасные учения, сам он является диктатором, а также марионеткой в руках главного врага Украины. Журналист отмечает, что Порошенко, вроде бы, является демократическим лидером одной из стран Европы, поэтому ему непонятно, на чем конкретно может быть основана дружба с белорусским президентом.