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Мати російського військового Агєєва приїхала до України

Мати російського військового Агєєва приїхала до України
Мати полоненого російського військовослужбовця Віктора Агєєва, якого українські військові затримали на Луганщині у складі диверсійної групи, прибула на територію України для зустрічі з сином, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Світлана Агєєва в п’ятницю, 21 липня, в’їхала на українську територію. При цьому, українські прикордонники зробили для жінки вагоме виключення і пропустили її до України по внутрішньому паспорту громадянки РФ. Про це повідомив журналіст російського видання «Новая газета» Павло Канигін, який супроводжує жінку. За його словами, вони в’їхали не безпосередньо через Російську Федерацію, бо у Агєєвої немає закордонного паспорта і саме тому були побоювання, що її не пропустять російські чи українські прикордонники. Однак, як додав журналіст, українській стороні було відомо, що в Світлани Агєєвої відсутній закордонний паспорт і для неї зробили виключення. Канигін зауважив, що наразі не може оприлюднити імена та посади тих осіб, які представляють офіційний Київ в цій ситуації, але він припуститив, що зможе це зробити після того, як Агєєва зустрінеться з сином.

Російський журналіст також надав подробиці щодо самої зустрічі. За його словами, точних даних щодо дня та дати зустрічі,наразі немає, однак відомо, що вона відбудеться в найближчі дні. На данйи момент затриманий росіянин перебуває у СІЗО в Старобільську, що на Луганщині, однак є припущення, що сама зустріч відбудеться в іншому місці. Представники української сторони, за словами Каригіна, обіцяли Світлані Агєєвій, що вона матиме зустріч з сином наодинці. Що ж стосується російської влади, то вони, як зазначив Каригін, з Агєєвою не зв’язувалися після того, як жінка записала відеозвернення до Петра Порошенка. Лише тоді, коли Агєєва придбала квитки для поїздки в Україну, з нею відразу зв’язалися співробітники ФСБ і попередили її, аби вона була обережнішою. На думку журналіста, так ФСБ хотіли показати Агєєвій, що «контора в курсі».
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