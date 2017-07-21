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Навколо КНУ ім. Шевченка розгорнувся скандал

Навколо КНУ ім. Шевченка розгорнувся скандал
Довкола Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгорнувся скандал і причиною цьому стала публікація в виданні «Новое время», в якому розповідається про корупційні схеми в університеті та незадеклароване майно чинного ректора ВНЗ Леоніда Губерського, інформує replyua.net.

В публікації журналістів зазначається, що чинний ректор зобов’язаний щорічно подавати декларацію про доходи, однак, за даними ЗМІ, не вся подана інформація у фінансовій звітності ректора Губерського відповідає дійсності. Зокрема, у публікації повідомляється, що сім’я ректора КНУ володіє бізнесом, має незадекларовану нерухомість та земельні ділянки в Київській області. При цьому все майно записано на сторонніх людей. Крім того, журналісти зазначають, що університет неодноразово проводив непрозорі тендерні закупівлі на підставні фірми зі спеціально завищеними цінами. Також у статті наголошується на присутній корупційній складовій у навчальному процесі та відрахуванні студентів, які стали розслідувати корупційні схеми університету.

Представники університету на запит ЗМІ не відповіли, однак згодом на сторінці КНУ ім. Шевченка в соцмережі Facebook з’явився офіційний коментар з приводу цієї публікації. Центр комунікацій університету зазначив, що Університет має наміри звернутися до суду, аби захистити «честь, гідність і ділову репутацію Університету та його керівництва».
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