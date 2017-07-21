Київ планує ліквідувати більше тисячі підприємств

Українська влада має наміри ліквідувати та передати у власність приватним особам понад тисячі підприємств, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі було оприлюднено перелік державних підприємств, які рішенням уряду планують приватизувати або ліквідувати. Всього в списку фігурують 1255 підприємств, які планують ліквідувати або реорганізувати, а ще 364 підприємства перебувають на тимчасово непідконтрольних офіційному Києву територіях через, що управління над ними не може здійснюватися.
Загалом передбачено, що з 3444 державних підприємств 893 мають бути приватизовані протягом 2017-2020 рр. Серед них є і ті держпідприємства, для приватизації яких, необхідно внести спочатку зміни до українського законодавства. Це, наприклад, енергетична компанія «Центренерго», «Турбоатом», що спеціалізується на виробництві турбінного устаткування для енергетики, «Ощадбанк», «ПриватБанк» та «УкрЕксімБанк». Крім того, профільне міністерство рекомендує передати в концесію столичний аеропорт «Бориспіль», львівський аеропорт, регіональні служби автомобільних доріг та лісові господарства. Серед тих держпідприємств, які Мінекономрозвитку та торгівлі пропонує залишити у власності держави «Нафтогаз України», Чорнобильська АЕС, «Укрзалізниця», «Енергоатом» та «Укргідроенерго».