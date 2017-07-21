Солом’янський райсуд обрав запобіжний захід для Полякова

Сьогодні, 21 липня, у Солом’янському районному суді Києва відбулося засідання у справі нардепа Максима Полякова, де йому було обрано запобіжний захід, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідно до рішення суду нардеп зобов’язаний здати правоохоронцям документи, які дозволяють йому виїжджати за межі України, а також носити спеціальний електронний браслет для контролю за його переміщенням. Полякову забороненому виїжджати за межі Києва та Умані, а також контактувати з іншими фігурантами справи. Розмір застави склав 304 тисячі гривень пропри те, що сторона обвинувачення наполягала на сумі в півмільйона гривень. Передбачається, що судове рішення і обраний запобіжний захід будуть діяти до 19 серпня включно та оскарженню не підлягають. Крім того, представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до суду з проханням, аби майно нардепів Максима Полякова та Борислава Розенблата, які фігурують у справі щодо схем незаконного видобутку бурштину, було заарештовано.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності Полякова та Розенблата, але не дозволила їх затримувати та заарештувати.