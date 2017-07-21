За скасування депутатської недоторканості підписалося вже 150 нардепів

У Верховній Раді України вже зареєстровано проект закону № 6773 «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)», інформує replyua.net. Серед співавторів законопроекту - лідери парламентських фракцій «Самопоміч» Олег Березюк та «Батьківщини» Юлія Тимошенко, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, віце-спікер Оксана Сироід, представник президента в Раді Ірина Луценко і безліч народних депутатів. Як повідомило УНН, станом на 16:40 20 липня під документом стоять підписи 158 народних обранців.
В даний час текст законопроекту і супровідних документів на офіційному сайті Верховної Ради ще не розміщено.
На літні канікули нардепи в нинішньому році йдуть в досить пригніченому стані. Причина - безпрецедентна атака Генеральної прокуратури та Антикорупційного бюро на парламентарів з вимогою зняти депутатську недоторканність з низки депутатів. Судячи з категоричності заяви президента Петра Порошенка про необхідність якнайшвидшого скасування депутатської недоторканності, обіцянки Генпрокурора Юрія Луценка після літніх канікул вимагати від парламенту нових дозволів на залучення народних обранців до відповідальності, стає зрозуміло, що колишньої безкарності для нардепів незалежно від їх партійної приналежності і «близькості до тіла» більше не буде.