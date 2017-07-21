«Ми не мамо права навіть шмальнути по них»: ветеран розповів, чого варто «перемир’я» на Донбасі

В інтерв'ю «Обозревателю» ветеран АТО Андрій Римарук розповів, що проросійські терористи на Донбасі постійно відкривають вогонь по місцях розташування ЗСУ по всій лінії фронту, не чіпаючи лише деякі ділянки фронту. У свою чергу, українським військовим доводиться, ризикуючи життям, відбивати атаки ворога, який не звертає увагу на перемир'я, інформує replyua.net. Так, Римарук наголосив, що розширення атак ворога на позиції сил АТО відбулося з півдня на північ.
«У східній частині ворог активно почав хаотично обстрілювати наші позиції, хаотично наступати як на Луганщині, так і на Донеччині... Ворожа артилерія переміщується з однієї частини фронту до іншої»,- заявив ветеран. У якості прикладу він згадав про ситуацію, коли одного дня бойовики почали стріляти опорні пункти сил АТО у Волновасі Донецької області, а наступного – у напрямку Маріуполя. «Так, ми відбили усі наступи, однак ціна виявилася вкрай високою – загинули наші військові», - пояснив Римарук.
Він також додав, що біля Світлодарської дуги «повний штиль». «Сепаратисти собі спокійно ходять та окупуються. А ось у нас навіть права немає шмальнути в їхній бік, бо ж тут перемир'я. А км 20 вгору і вниз - там йде війна», - зазначив ветеран.