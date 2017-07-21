Лукашенко дал Украине важное обещание – Порошенко

Сегодня в Киеве состоялся совместный брифинг украинского и белорусского президентов, в ходе которого Петр Порошенко рассказал о данном ему обещании Александром Лукашенко, что территория северного соседа Украины никогда не будет использована в качестве места, из которого будет осуществляться агрессивная военная агрессия. Об этом сообщает replyua.net.
«Уже в который раз сегодня я услышал заверения от Вас, господин президент, убеждения в том, что территорию Республики Беларусь, являющейся дружественной по отношению к Украине страной, ни при каких условиях не будут использовать для военных действий против украинского народа. Также мне пообещали, что граница Украины и Беларуси никогда не будет военной границей», - сказал украинский лидер. Он напомнил, что на ближайший понедельник запланированы переговоры в телефонном режиме с участием лидеров стран «нормандской четверки», во время которых, по словам Порошенко, он будет требовать, чтобы «режим тишины» на Донбассе полностью соблюдался.
Отметим, что Кремль отказался подтверждать информацию о проведении переговоров в «нормандском формате» 24 июля.