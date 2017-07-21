Бориславу Розенблату вже одягнули електронний браслет

Фігурант так званої «бурштинової справи», народний депутат Борислав Розенблат, заявив про намір найближчим часом виконати судове рішення та внести заставу, розмір якої складає сім мільйонів гривень, інформує replyua.net. «Звичайно, я готовий до внесення застави. Законодавство для цього відводить п’ять днів», - сказав депутат. Відповідаючи на запитання-уточнення, чи він заплатить власні кошти чи, можливо, сподівається від когось отримати допомогу, Борислав Розенблат висловив переконання, що його родина має потрібну суму.
Більше того, політик підтвердив слова прокурора, що позавчора, 19 липня, на нього одягнули електронний браслет. Як відомо, про те, що тепер Розенблат носить браслет, сьогодні повідомив Максим Кравченко, який обіймає посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Суть звинувачень на адресу Борислава Розенблата полягає у тому, що він міг отримати хабар на суму 285 тисяч американських доларів. Приблизно рік тому агенту Національного ант корупційного бюро вдалося вийти на народного депутата у процесі розслідування справи щодо видобутку бурштину незаконним способом.