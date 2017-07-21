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Супрун: «народный врач ЛНР» не будет руководить роддомом в Кременчуге

Супрун: «народный врач ЛНР» не будет руководить роддомом в Кременчуге
Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, сообщила о том, что Владимир Климов, так называемый «народный врач ЛНР», а также бывший глава Луганской областной клинической больницы, не сможет возглавить родильный дом в Кременчуге, хотя и был рекомендован на эту должность.

Как сообщает replyua.net, об этом Супрун написала на своей странице в Фейсбуке. «Большое возмущение общественности вызвало возможное назначение на пост главного врача кременчугского роддома Климова. Есть информация из достоверных источников, что Климов сотрудничал с террористами так называемой «ЛНР», пишет и. о. министра. Супрун подчеркнула, что Климов публично угрожал работникам больницы, что отберет у них жилье, и на них не будет распространяться законодательство Украины, поскольку теперь они живут в «отдельной республике».

Глава Минздрава успокоила всех, написав о том, что уже связалась с мэром Кременчуга, и тот заверил ее, что никакого назначения не будет, а всю информацию о Климове передадут в правоохранительные органы.
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