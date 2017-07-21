Возле Печерского суда произошла драка между депутатами от Радикальной партии и БПП

По информации журналистов «Эспрессо.TV», рядом со зданием Печерского суда в городе Киеве произошло побоище, инициаторами которого оказались нардепы от БПП и Радикальной партии. Об этом сообщает replyua.net.
Как известно, именно сегодня в десять часов утра упомянутый суд приступил к рассмотрению дела по отношению к Олегу Ляшко, возглавляющему Радикальную партию. Суть обвинений в его адрес заключается в совмещении политиком деятельности парламентария с работой главредом издания «Политика». Еще Ляшко считают виновным в даче намеренно неправдивой информации.
Оказать поддержку своему лидеру пришел целый ряд депутатов от Радикальной партии. В частности, можно было увидеть нардепов Игоря Мосийчука, Дмитрия Линько и Андрея Лозового. Спустя некоторое время возле здания, где находится суд, произошла потасовка, так как встретиться с Олегом Ляшко захотел представитель пропрезидентской БПП Сергей Каплин и его единомышленники. Они взяли с собой петуха, на котором было написано имя обвиняемого депутата, бросали в него деньги, хотели облить водой. Однако все это не помешало главному радикалу страны пройти в здание суда.