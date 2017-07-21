В Украине растет производство молока

Украинские аграрные предприятия продолжают увеличивать объемы производства молочной продукции, в том числе и молока.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра «Институт аграрной экономики», в прошлом году производство молока в Украине возросло на 36,4 тысяч тонн – и это на 1,4 процента больше, чем в 2015 году. «Среднегодовой удой молока от 1 коровы в прошлом году увеличился до 4,7 тысяч кг против 4,6 тысяч кг в 2015 году. Самые высокие надои зафиксированы в Киевской области, где от одной коровы получают 6,2 тысяч кг молока», заявил Юрий Лупенко, директор центра. По его словам, на втором месте сейчас находится Полтавская область, где производится около 5,9 тысяч тонн молока ежегодно от одной коровы.
Сельхозпредприятия сразу шести регионов Украины могут похвастаться тем, что удои от одной коровы превышают шесть тысяч килограммов молока. Однако, если брать показатели молока на каждого человека, то они незначительно сократились в Украине. Эксперт связывают это с уменьшением поголовья скота.