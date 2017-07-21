валюта
СпецтемаГорбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

В Украине растет производство молока

В Украине растет производство молока
Украинские аграрные предприятия продолжают увеличивать объемы производства молочной продукции, в том числе и молока.

Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра «Институт аграрной экономики», в прошлом году производство молока в Украине возросло на 36,4 тысяч тонн – и это на 1,4 процента больше, чем в 2015 году. «Среднегодовой удой молока от 1 коровы в прошлом году увеличился до 4,7 тысяч кг против 4,6 тысяч кг в 2015 году. Самые высокие надои зафиксированы в Киевской области, где от одной коровы получают 6,2 тысяч кг молока», заявил Юрий Лупенко, директор центра. По его словам, на втором месте сейчас находится Полтавская область, где производится около 5,9 тысяч тонн молока ежегодно от одной коровы.

Сельхозпредприятия сразу шести регионов Украины могут похвастаться тем, что удои от одной коровы превышают шесть тысяч килограммов молока. Однако, если брать показатели молока на каждого человека, то они незначительно сократились в Украине. Эксперт связывают это с уменьшением поголовья скота.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
20 июл 2017
17569

Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

За інформацією видання replyua.net, політичний оглядач Павло Нусс відреагував на сумну звістку із зони проведення АТО, - відповідний допис розміщений на його сторінці в соцмережі.

20 июл 2017
7232

Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

О просьбе к украинскому президенту Петру Порошенко касаемо предоставления гражданства Украины гражданина Италии Джузеппе, воюющего на стороне представителей украинских Вооруженных сил в районе

20 июл 2017
6924

Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила інформацію, хто буде входити до її політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

20 июл 2017
4766

Кравчук озвучил причины аннексии Крыма и военных действий на Донбассе

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук пообщался с журналистами издания «Корреспондент» и заявил, что причиной потери Украиной Крыма и начала военных действий на Донбассе стали личные

Последние новости

Роман Доник: беру пример с Захарченко и объявляю о создании Марсианской Украинской Республики на Марсе

Трамп может назначить послом в Германии открытого гея

Суд оприлюднив рішення у справі Ляшка

В России отреагировали на решение компании Siemens

Експерт пояснив ситуацію з курсом гривні

У Порошенко рассказали, какие банки нужно продать в Украине

Вчені розповіли, як продовжити життя на сім років

Путин уничтожил репутацию самой известной российской правозащитницы, – социолог

Возле Печерского суда произошла драка между депутатами от Радикальной партии и БПП

В Украине растет производство молока

Российский журналист рассказал, как на Западе поступят с надоедливым Путиным

Россия готовятся к большой войне с НАТО, – дипломат

Журнал Time готовит номер с Путиным на обложке

Винні турки: У Криму відоме селище залишилося без туристів

Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Блогер: российский оппозиционер побеседовал с убийцей о воссоединение народов, – вот и все, что нужно знать о дебатах в РФ

Греция получит огромный транш от МВФ

До Криму перемістили чотири турбіни, які постачалися для електростанції в Тамані – Siemens

Гидрометцентр: 22 июля в Украину придут грозы и жара

Кирилл Сазонов: Москва будет повышать градус накала

 Новости за день