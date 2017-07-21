У Міносвіти продовжили термін прийому електронних заяв абітурієнтів

Українське Міністерство освіти дало дозвіл вищим навчальним закладам на внесення заяв абітурієнтів до єдиної вступної бази, які у паперовій формі подавалися у зазначений термін, до 18:00 завтрашнього дня, 23 липня. Як інформує replyua.net, відповідні дані були оприлюднені прес-службою відомства. Мова, зокрема, йде про тих громадян, яким не вдалося за присутності членів приймальної комісії створити власні електронні кабінети.
Також у повідомленні зазначається, що до вказаної дати та часу у кандидатів на вступ до вищих навчальних закладів є можливість внесення заяв до шостої години вечора 20 липня. Що стосується самих вишів, то внесення до єдиної бази даних всієї інформації продовжено до 18:00 сьогоднішнього дня (у тому числі заяв осіб, які не створили за присутності представників приймальної комісії) онлайн-кабінети у встановлений час у паперовій формі.
Подану заяву буде відхилено, якщо під час її подачі у електронному чи звичайному виді було порушено вимоги відносно загального кількісного показника таких заяв. Зазначимо, що у поточному році на 20,7% було скорочено показник державного замовлення для вступу до ВНЗ.