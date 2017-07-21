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Євген Магда: українцям намагаються пригадати комплекс малороса

Євген Магда: українцям намагаються пригадати комплекс малороса
Вперше з 2014 року на броні з танками, «Градами» російські бойовики знов пішли в наступ і українські війська зазнали масштабних втрат – все це має зв'язок із заявою лідера бойовиків «ДНР» Олександра Захарченко про Малоросію. Незважаючи на те, що Захарченко є маріонеткою Москви, проте в його руках зосереджена величезна кількість новітньої зброї і головне є люди, яким, за великим рахунком, зворотнього шляху немає, а ніж, йти в наступ на Україну. Про це в ефірі одного з українських телеканалів зазначив відомий український політолог Євген Магда.

За його словами, наступ проросійських бойовиків з одного боку може ще раз підтвердити ту думку, що нам не потрібні Мінські домовленості. В той же час, якщо Україна заявить, що вона виходить з Мінських домовленостей це означає, що ми готуємося до наступу на ОРДЛО. В очах Німеччини і Франції – це буде виглядати так, що ми не зуміли «погасити» найбільший конфлікт в Європі за останні 20 років, ми продемонстрували потенцію нашої демократії. «Чи може це собі дозволити Макрон, який виглядає, як надія всього прогресивного демократичного людства, чи може це собі дозволити Меркель, на яку за 2 місяці очікують вибори до Бундестагу? Звичайно, що – ні. Це може собі дозволити тільки Путін, який перед президентськими виборами може пограти на цьому», – зазначив Євген Магда.

Він додає, що не даремно в Кремлі вирішили «переграти» назву з Новоросії на Малоросію, тим самим Москва намагається принизити Україну, адже Малоросія – це термін, який не використовувався більше 100 років, а раніше він означав зневажливе ставлення до українських земель у складі Російської імперії. Євген Магда пояснює те, що Росія вирішила нагадати нашу історію з тим, що Кремль намагається тиснути на нас на підсвідомості, тобто комплекс малороса – це головна на разі російська пропаганда.
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