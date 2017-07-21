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Шкиряк пояснил, как Россия может начать расшатывать ситуацию в Украине

Шкиряк пояснил, как Россия может начать расшатывать ситуацию в Украине
Среди основных задач высшего политического руководства России – добиться дестабилизации ситуации в Украине, и для этого используются самые разные методы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такую точку зрения журналистам озвучил советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк. С его слов, часть депутатов украинского парламента, пытающихся себя показать в качестве патриотов, специально или не осознавая этого, делают все на руку спецслужбам России.

«Но на самом деле с их стороны делается все для расшатывания внутренней ситуации, и в частности это касается Верховной Рады. Нередко бывает так, что лица, которые хотят показать свои патриотические настроения, даже если это происходит несознательно, содействуют российскому президенту Путину», - уверен Шкиряк.

Кроме того, он обвинил Россию в системном нарушении Минских договоренностей. «Хочу подчеркнуть, что исключительно российская сторона отказывается их исполнять. Всеми нам хорошо известно о пребывании на украинской территории войск российской регулярной армии, а также что руководителями террористических групп на Донбассе являются кадровые офицеры российских Вооруженных сил», - добавил советник министра.
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