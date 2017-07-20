Скандальній компанії M.E.Doc висунули нові обвинувачення

Керівникам компанії, яка є розробником скандальної програми бухгалтерської звітності M.E.Doc, висувають звинувачення у втрачанні в комп’ютерні системи ДФС, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Представники українських систем здачі бухгалтерської звітності такі як"СОНАТА", "АйФін", "REPORT" і АЦСК "Ключові системи", звернулися язі спільним листом до очільника Кабінету Міністрів України, керівництва Кіберполіції, голови Служби безпеки України та очільника Державної фіскальної служби, в якому вони вимагають проведення ретельного незалежного розслідування довкола компанії M.E.Doc. Її підозрюють в тому, що представники зазначеної компанії мають доступ до систем ДФС і використовують ці дані у власних інтересах.
Нагадаємо, раніше в Кіберполіції заявляли, що лише 10 % компаній провели активні профілактичні роботи, націлені на попередження нових хакерських атак. При цьому, правоохоронці радять українцям уникати користуватися M.E.Doc або ж обмежити можливості цієї програми, підозрюючи, що це також загрожує новими хакерськими атаками.