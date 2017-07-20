валюта
СпецтемаГорбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Гривнею та арештом: НАЗК буде карати тих членів ГО, які не подаватимуть декларації

Гривнею та арештом: НАЗК буде карати тих членів ГО, які не подаватимуть декларації
У Національному агентстві з питань запобігання корупції планують притягувати до відповідальності тих активістів громадських організацій, які не будуть подавати електронні декларації з інформацією про власні статки, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

Відповідно до закону про декларації громадських активістів, який зі скандалом було ухвалено в березні поточного року, відтепер всі, хто матиме бажання поцікавитися інформацією про майно потенційного чиновника-корупціонера, зобов’язані оприлюднити і власну декларацію. На цьому важливому моменті наголосив очільник громадської ради при НАЗК Віктор Таран. Він зауважив, що тим, хто не дотримається закону, загрожує або штраф, або ув’язнення. Раніше цей закон піддавався різкій критиці активістами. Однак тоді в березні представники Адміністрації президента заспокоювали, що він буде поширюватися лише на тих, хто отримує міжнародні гранти. Однак, як вдалося встановити нині, насправді дані про статки мають показувати всі активісти.

Нагадаємо, раніше цей законопроект критикували і вищі керівники США та Європейського Союзу, наголошуючи, що він є проявом обмежень демократичних свобод.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
20 июл 2017
12328

Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

За інформацією видання replyua.net, політичний оглядач Павло Нусс відреагував на сумну звістку із зони проведення АТО, - відповідний допис розміщений на його сторінці в соцмережі.

20 июл 2017
5293

Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

О просьбе к украинскому президенту Петру Порошенко касаемо предоставления гражданства Украины гражданина Италии Джузеппе, воюющего на стороне представителей украинских Вооруженных сил в районе

20 июл 2017
4802

Волонтер назвал условия, при которых Украина пойдет на примирение с Россией

Мирослав Гай, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», написал на своей странице в Фейсбуке о том, что Украина может пойти на примирение с Россией, однако это станет возможным лишь после

Последние новости

Американський безпілотник знову відправився на Донбас з розвідкою

Експерт: варіантів для виживання у Путіна небагато

Скандальній компанії M.E.Doc висунули нові обвинувачення

У бердянському санаторії масово отруїлись діти

Гривнею та арештом: НАЗК буде карати тих членів ГО, які не подаватимуть декларації

Є перші підстави сподіватись, що людство перемагає у боротьбі зі СНІДом

У Порошенка розповіли, що робить президент України з фейкових акаунтів у Facebook

Журналіст: навіщо ви дивились це кіно?

Саша Сотник: Навальний – ніякий не опозиціонер

НАЗК займеться Тимошенко

Фанати у розпачі: помер соліст відомого американського гурту

Маккейн зробив заяву з приводу своєї хвороби

Соцмережі про дебати Навального і Гіркіна: але ж ваш Навальний редиска

Атаки боевиков на позиции сил АТО вызваны политическими причинами – волонтер

Гиркин рассказал, что заставило его поверить Путину

Кримський Бандерівець - зрадникам: як ми і говорили, після нас росіяни прийшли за вами

Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії

В Киеве могут закрыть все «российские» магазины

Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал

Експерт: здається, що цінність наших «актикорупціонерів» наближається до нуля

 Новости за день