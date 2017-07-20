Гривнею та арештом: НАЗК буде карати тих членів ГО, які не подаватимуть декларації



У Національному агентстві з питань запобігання корупції планують притягувати до відповідальності тих активістів громадських організацій, які не будуть подавати електронні декларації з інформацією про власні статки,



Відповідно до закону про декларації громадських активістів, який зі скандалом було ухвалено в березні поточного року, відтепер всі, хто матиме бажання поцікавитися інформацією про майно потенційного чиновника-корупціонера, зобов’язані оприлюднити і власну декларацію. На цьому важливому моменті наголосив очільник громадської ради при НАЗК Віктор Таран. Він зауважив, що тим, хто не дотримається закону, загрожує або штраф, або ув’язнення. Раніше цей закон піддавався різкій критиці активістами. Однак тоді в березні представники Адміністрації президента заспокоювали, що він буде поширюватися лише на тих, хто отримує міжнародні гранти. Однак, як вдалося встановити нині, насправді дані про статки мають показувати всі активісти.



Нагадаємо, раніше цей законопроект критикували і вищі керівники

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Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав У Національному агентстві з питань запобігання корупції планують притягувати до відповідальності тих активістів громадських організацій, які не будуть подавати електронні декларації з інформацією про власні статки, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.Відповідно до закону про декларації громадських активістів, який зі скандалом було ухвалено в березні поточного року, відтепер всі, хто матиме бажання поцікавитися інформацією про майно потенційного чиновника-корупціонера, зобов’язані оприлюднити і власну декларацію. На цьому важливому моменті наголосив очільник громадської ради при НАЗК Віктор Таран. Він зауважив, що тим, хто не дотримається закону, загрожує або штраф, або ув’язнення. Раніше цей закон піддавався різкій критиці активістами. Однак тоді в березні представники Адміністрації президента заспокоювали, що він буде поширюватися лише на тих, хто отримує міжнародні гранти. Однак, як вдалося встановити нині, насправді дані про статки мають показувати всі активісти.Нагадаємо, раніше цей законопроект критикували і вищі керівники США та Європейського Союзу, наголошуючи, що він є проявом обмежень демократичних свобод.