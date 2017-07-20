У Порошенка розповіли, що робить президент України з фейкових акаунтів у Facebook

Український президент Петро Порошенко зареєстрований в соціальній мережі Facebook під несправжніми іменами, активно читає і коментує дописи користувачів в цій соцмережі, а також дискутує з ним, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Про це заявив заступник глави секретаріату Президента України Роман Безсмертний в телевізійному ефірі каналу NewsOne. Як зазначив представник глави держави, Петро Порошенко насправді є дуже активним юзером соціальних мереж, де він активно спілкується, читає та коментує різноманітні дописи. Щоправда при цьому, додав Безсмертний, він робить це користуючись сторінками, які зареєстровані на чужі імена.
Також Порошенко має свій окремий перелік людей, яких він постійно читає. Безсмертний додав, що йому відомі імена, під якими сидить в Facebook президент України, однак називати їх він відмовився. Роман Безсмертний також відмітив, що вважає президента Петра Порошенка «людиною з унікальною працездатністю, адже той має графік зміщеної активності з 18 до 6 ранку».