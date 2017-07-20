В день приезда в Украину Лукашенко на Банковой активисты устроили пикет

Сегодня, 20 июля, начался визит в Украину белорусского лидера Александра Лукашенко. Как сообщает replyua.net со ссылкой на белорусскую службу «Радио Свобода», на улице Банковой в городе Киеве по инициативе активистов был устроен пикет.
В руках инициаторов акции были национальные флаги Беларуси бело-красного цвета, а также украинские флаги. Также можно было увидеть плакаты с изображением Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина, на которых была надпись «Два сапога пара». Еще активисты в руках держали портреты добровольца антитеррористической операции из Беларуси Тараса Аватарова. Отметим, что в мае прошлого года на родине он был признан виновным в якобы противоправных действиях относительно боевых припасов и оружия. Среди других обвинений в адрес военного со стороны официального Минска – контрабанда, в связи с чем он будет пять лет отбывать в тюрьме. Мать Тараса Аватарова, Людмила Успех, тоже принимала участие в акции.
Инициаторы акции добавили, что собрались на Банковой, так как им не был известен график визита Лукашенко в Украину, однако пообещали, что завтра обязательно придут опять.