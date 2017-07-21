Эксперты предупредили о серьезных убытках при строительстве инфраструктуры в Гостомеле

Авиационные эксперты считают затею с заходом Ryanair в Гостомель слишком затратной для страны, и, по их подсчетам, строительство инфраструктуры в общей сложности встанет в копеечку – 220 миллионов долларов.
Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, Владимир Омелян также уже рассказал, что нужно подготовить большую сумму, однако все будет построено максимум за два года. Специалисты не согласны и отмечают, что своими силами Украина не управится, и нужно привлекать крупных иностранных инвесторов, поскольку понадобится и дорогое оборудование, и терминал, а также качественные дороги, поскольку трафик будет слишком высоким. Вячеслав Коновалов, авиационный эксперт, заявил о том, что только строительство терминала может обойтись примерно в десять миллионов долларов, не говоря уже обо всем остальном.
По его словам, строительство трассы до аэропорта – это десятки миллионов. Коновалов также отметил, что «Гостомелю» нужна еще одна современная полоса, на строительство которой необходимо выделить целых сто миллионов долларов – неподъемная сумма.