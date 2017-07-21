Омелян анонсировал строительство первой бетонной дороги в Украине

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, заявил о том, что в следующем году должно начаться строительство первой в Украине бетонной дороги. Как информирует replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, Омелян подчеркнул, что речь идет о строительстве двухсот километров такой дороги.
«У нас есть четкое понимание бетонных дорог. Возможно, первая такая дорога начнет строиться в следующем году совместно с китайскими подрядчиками. Анонсировано 200 километров, которые соединят Одессу, Николаев и Херсон», отметил министр. Бетонные дороги очень популярны в западных странах, поскольку считаются износостойкими. К примеру, в Соединенных Штатах доля бетонных трасс достигает 60 процентов, в европейских государствах таких дорог сейчас около сорока процентов.
Строительство бетонных дорог весьма сложное и затратное, однако они могут служить десятилетиями и не требуют частого ремонта. Некоторые такие дороги были построены 70-80 лет назад и находятся в отличном состоянии.