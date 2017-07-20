Манн: Саакашвили выступил главным критиком визита Порошенко в Грузию - он знает, что его ждет

Соломон Манн, израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что визит Петра Порошенко в Грузии сопровождался шквалом критики, и самый недовольный среди всех был, естественно, Михаил Саакашвили, передает replyua.net.
По словам Манна, между тем, визит президента Украины был весьма полезным, хотя и вполне обычным. «Саакашвили заявил, что Петра Порошенко "унизили", послав встречать его в аэропорту министра образования. Как человек, неплохо разбирающийся в протоколе, могу сказать, что это ложь, поскольку основная встреча Порошенко была назначена у президентского дворца, а не в аэропорту, то могли и министра не присылать», отмечает эксперт.
По его словам, на самом деле, украинского президента встретили как положено – был и почетный караул, и красная дорожка, все согласно грузинскому гостеприимству. Манн отмечает, что у Саакашвили плохо получается скрыть страхи, и ему известно о том, что главы Грузии и Украины обсудили выдачу грузинского политика, хотя украинский глава еще «терпит», но Саакашвили на волосок от высылки домой.