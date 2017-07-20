Кравчук озвучил причины аннексии Крыма и военных действий на Донбассе

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук пообщался с журналистами издания «Корреспондент» и заявил, что причиной потери Украиной Крыма и начала военных действий на Донбассе стали личные амбиции политических деятелей, которым не удалось достичь договоренностей. Об этом информирует replyua.net.
Со слов Кравчука, в период событий второго Майдана он курировал круглый стол, за которым хотел увидеть представителей власти и оппозиционеров. Таких столов было три или четыре. В одном из них, продолжил далее Кравчук, принимали участие фактически все заинтересованные лица, хотя на откровенный разговор выйти не удалось, так как финалом каждого подобного мероприятия были взаимные обвинения. «Все попытки ведения определенной линии переговорного процесса завершались провалом. Если бы это было сделано, не было бы ни военного конфликта на Донбассе, ни аннексии Крыма», - сказал политик.
По его утверждению, в то время уровень амбиций переговорщиков в значительной мере превышал возможности для примирения. К тому же, дать правильную оценку подобным действиям было сложно, так как власти были уверенны, что на их стороне сила, подчеркнул Леонид Кравчук.