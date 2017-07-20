Блогер: вполне возможно, что больше всех об убийстве Шеремета знает Клименко, который сидит в Москве

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20 июля исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Журналисты и эксперты рассказывают, что расследование убийства идет, но серьезного прогресса не наблюдается: нет ответов, кто был исполнителем и заказчиком. В то же время некоторые аналитики рассказывают, что в отличии от правоохранителей некоторые журналисты провели свое расследование и выяснили, что во время убийства недалеко от места происшествия находился бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко. Об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая Ольга Лень. Она задается вопросом, а, что, собственно это журналистское расследование дало для следствия?«Я вижу сегодня много разговоров на ТВ и в фейсбуке, о важности журналистского расследования, которое нашло этого персонажа, но ни из комментариев Дмитрия Гнапа, но так не понятно, чем экс-работник СБУ так важен в этом деле? Насколько я знаю, его допрос не добавил никакой ясности – он ничего не видел и не знает. Или это не так?», – пишет блогер. По ее словам, ситуация все больше напоминает романы Агаты Кристи, когда узнали, что у жены двое внебрачных детей, сынок жертвы наркоман, но все это не имеет отношения к делу, потому что убийца – дворецкий.Ольга Лень подчеркивает, что больше всего удивляет так это то, что никого в этом деле не интересует личность беглого экс-министра Александра Клименко и его отношения с Павлом Шереметом. Ведь во время последней поездки Шеремета в Москву он встречался именно с Клименко и это было незадолго до убийства. «МВД не может допросить Клименко, потому что он отказывается от контактов с украинским следствием, но пытались ли с ним по этому поводу журналисты-расследователи контактировать?», – резюмировала Ольга Лень.